Visite de la cave Jean-Claude Raspail et Fils Cave Raspail Jean-Claude et Fils Saillans
Visite de la cave Jean-Claude Raspail et Fils Cave Raspail Jean-Claude et Fils Saillans mercredi 1 juillet 2026.
Saillans
Visite de la cave Jean-Claude Raspail et Fils
Cave Raspail Jean-Claude et Fils 780 route de Die Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Frédéric et Anouck vous accueillent chaleureusement tous les mercredis à 11h pour une visite de leur cave, suivie d’une dégustation commentée de leurs différents vins. Vignoble en
Bio depuis 1997.
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Cave Raspail Jean-Claude et Fils 780 route de Die Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 55 99 contact@raspail.com
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English :
Frédéric and Anouck warmly welcome you every Wednesday at 11am for a tour of their cellar, followed by a commented tasting of their various wines. Organic
Organic since 1997.
L’événement Visite de la cave Jean-Claude Raspail et Fils Saillans a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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