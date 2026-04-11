Visite de la cave Jean-Claude Raspail et Fils Cave Raspail Jean-Claude et Fils Saillans

Saillans

Visite de la cave Jean-Claude Raspail et Fils

Cave Raspail Jean-Claude et Fils 780 route de Die Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 11:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Frédéric et Anouck vous accueillent chaleureusement tous les mercredis à 11h pour une visite de leur cave, suivie d’une dégustation commentée de leurs différents vins. Vignoble en

Bio depuis 1997.

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Cave Raspail Jean-Claude et Fils 780 route de Die Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 55 99 contact@raspail.com

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English :

Frédéric and Anouck warmly welcome you every Wednesday at 11am for a tour of their cellar, followed by a commented tasting of their various wines. Organic

Organic since 1997.

L’événement Visite de la cave Jean-Claude Raspail et Fils Saillans a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme