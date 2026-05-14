Saillans

Festival jeunesse Le sourire du crocodile

Bords de drôme Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Sourire du crocodile est un festival jeunesse qui se déroule sur les bords de la Drôme. Cette 5ème édition sur le thème de la terre vous propose des ateliers, concerts, jeux, contes, projections, spectacles… Croco bar buvette & petite restauration.

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Bords de drôme Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 31 71 contact@le-forum.info

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English :

Le Sourire du crocodile is a youth festival held on the banks of the Drôme. This 5th edition, on the theme of the earth, offers workshops, concerts, games, storytelling, screenings, shows… Croco bar: refreshments and snacks.

L’événement Festival jeunesse Le sourire du crocodile Saillans a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme