Fête nationale

Place de la République Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 23:45:00

Date(s) :

2026-07-13

Au programme Concours de pétanque, Retraite aux flambeaux avec La fanfare Echo Diois , Feux d’artifice, Bal avec l’orchestre Les Toon’s .

.

Place de la République Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52 accueil@mairiedesaillans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: pétanque competition, torchlight procession with the Echo Diois brass band, fireworks, dance with the Les Toon?s orchestra.

L’événement Fête nationale Saillans a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme