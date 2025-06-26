Fête nationale Saillans
Fête nationale Saillans lundi 13 juillet 2026.
Fête nationale
Place de la République Saillans Drôme
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 23:45:00
2026-07-13
Au programme Concours de pétanque, Retraite aux flambeaux avec La fanfare Echo Diois , Feux d’artifice, Bal avec l’orchestre Les Toon’s .
Place de la République Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52 accueil@mairiedesaillans26.fr
English :
On the program: pétanque competition, torchlight procession with the Echo Diois brass band, fireworks, dance with the Les Toon?s orchestra.
