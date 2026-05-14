Fête de la musique place Centrale Saillans
Fête de la musique place Centrale Saillans dimanche 21 juin 2026.
Saillans
Fête de la musique place Centrale
Place Centale Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’association l’Oubliette propose une scène ouverte en plein centre du village. Musiciens inscrivez-vous au 04 75 21 50 30 ! Buffet, buvette.
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Place Centale Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 50 30 lelouisxi@gmail.com
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English :
The association l’Oubliette proposes an open stage in the center of the village. Musicians, register at 04 75 21 50 30 ! Buffet, refreshment bar.
L’événement Fête de la musique place Centrale Saillans a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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