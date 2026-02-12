Symposium de sculptures 3ème édition

Parking de Tourtoiron Saillans Drôme

Début : 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

2026-07-01

Des sculpteurs, sur bois et pierre, travailleront pendant une semaine en plein air pour le plaisir des visiteurs sur le thème La Drôme par monts et par vaux . Avec de nombreuses animations pendant 5 jours.

Parking de Tourtoiron Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 62 88 50 couleursetvolumes.26@gmail.com

English :

Wood and stone sculptors will be working in the open air for a week to delight visitors on the theme of La Drôme par monts et par vaux . There will be plenty of entertainment over 5 days.

L’événement Symposium de sculptures 3ème édition Saillans a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme