Rencontre avec un éco garde du Parc du Vercors PNRV Office de tourisme Saillans Saillans
Rencontre avec un éco garde du Parc du Vercors PNRV Office de tourisme Saillans Saillans lundi 13 juillet 2026.
Saillans
Rencontre avec un éco garde du Parc du Vercors PNRV
Office de tourisme Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:30:00
fin : 2026-08-08 13:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-08 2026-08-12
Venez rencontrer Agathe, éco garde, qui vous donnera des conseils pour vos randonnées dans le Parc Naturel Régional du Vercors (PNR) et la Vallée de la Drôme.
Informations sur la faune et la flore, la règlementation, les activités de pleine nature…
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Office de tourisme Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 05
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English :
Come and meet Agathe, a nature guide, who will give you tips for your hikes in the Vercors Regional Nature Park (PNR) and the Drôme Valley.
Information on flora and fauna, regulations, outdoor activities…
L’événement Rencontre avec un éco garde du Parc du Vercors PNRV Saillans a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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