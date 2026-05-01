Saillans

Festival le Goût du La

Parvis de l’église Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Scène ouverte sur le Parvis de l’église pendant le marché de Saillans. Quand la musique dite classique fait sa révolution hors les murs ! Ouvert à tous, amateur·trices et professionnel·les. Concert de l’école de musique Si Saillans sonne .

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Parvis de l’église Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes legoutdula@gmail.com

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English :

Open stage on the church square during the Saillans market. When classical music takes its revolution outside the walls! Open to all, amateurs and professionals alike. Concert by the Si Saillans sonne music school.

L’événement Festival le Goût du La Saillans a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme