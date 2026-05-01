Festival le Goût du La Saillans
Festival le Goût du La Saillans dimanche 17 mai 2026.
Saillans
Festival le Goût du La
Parvis de l’église Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Scène ouverte sur le Parvis de l’église pendant le marché de Saillans. Quand la musique dite classique fait sa révolution hors les murs ! Ouvert à tous, amateur·trices et professionnel·les. Concert de l’école de musique Si Saillans sonne .
.
Parvis de l’église Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes legoutdula@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open stage on the church square during the Saillans market. When classical music takes its revolution outside the walls! Open to all, amateurs and professionals alike. Concert by the Si Saillans sonne music school.
L’événement Festival le Goût du La Saillans a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Saillans (Drôme)
- Festival Micro Contact #3 Saillans 9 mai 2026
- Festival Micro Contact #3 Saillans 10 mai 2026
- Atelier Lutherie Sauvage #5 L’Hydrophone La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans 13 mai 2026
- Festival Le goût du La Carmen de Georges Bizet Saillans 14 mai 2026
- Festival le Gout du La Temple Saillans 15 mai 2026