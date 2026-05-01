Festival le Goût du La Temple Saillans
Festival le Goût du La Temple Saillans samedi 16 mai 2026.
Saillans
Festival le Goût du La
Temple Place de la Daraize Saillans Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Gratuit pour les moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Master classe de chant lyrique au Temple, Boules et Bach moment festif et décalé. Atelier découverte point-tir, jeu libre parents-enfants. Parc à clowns, quatuor à cordes et pastoralisme sur la plage de Saillans. Opéra exceptionnel en plein air
.
Temple Place de la Daraize Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes legoutdula@gmail.com
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English :
Lyric singing master class at the Temple, Boules and Bach: a festive, offbeat moment. Point-tir discovery workshop, free play for parents and children. Clown park, string quartet and pastoralism on the Saillans beach. Exceptional open-air opera
L’événement Festival le Goût du La Saillans a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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