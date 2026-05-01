Festival le Goût du La Temple Saillans

Saillans

Festival le Goût du La

Temple Place de la Daraize Saillans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Gratuit pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Master classe de chant lyrique au Temple, Boules et Bach moment festif et décalé. Atelier découverte point-tir, jeu libre parents-enfants. Parc à clowns, quatuor à cordes et pastoralisme sur la plage de Saillans. Opéra exceptionnel en plein air

.

Temple Place de la Daraize Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes legoutdula@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lyric singing master class at the Temple, Boules and Bach: a festive, offbeat moment. Point-tir discovery workshop, free play for parents and children. Clown park, string quartet and pastoralism on the Saillans beach. Exceptional open-air opera

L’événement Festival le Goût du La Saillans a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme