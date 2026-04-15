Festival Micro Contact #3 Saillans
Festival Micro Contact #3 Saillans samedi 9 mai 2026.
Saillans
Festival Micro Contact #3
Village de Saillans Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le festival Micro Contact, dédié à la lutherie sauvage, et ayant lieu tous les 2 ans dans la Vallée de Drôme rempile pour sa 3ème édition à Saillans. De nombreuses animations à retrouver dans différents endroits du village.
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Village de Saillans Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes microcontact@riseup.net
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English :
The Micro Contact festival, dedicated to wild lutherie, held every 2 years in the Drôme Valley, is back for its 3rd edition in Saillans. Numerous events will be staged in different parts of the village.
L’événement Festival Micro Contact #3 Saillans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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