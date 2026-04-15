Saillans

Festival Micro Contact #3

Village de Saillans Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 23:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le festival Micro Contact, dédié à la lutherie sauvage, et ayant lieu tous les 2 ans dans la Vallée de Drôme rempile pour sa 3ème édition à Saillans. De nombreuses animations à retrouver dans différents endroits du village.

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Village de Saillans Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes microcontact@riseup.net

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English :

The Micro Contact festival, dedicated to wild lutherie, held every 2 years in the Drôme Valley, is back for its 3rd edition in Saillans. Numerous events will be staged in different parts of the village.

L’événement Festival Micro Contact #3 Saillans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme