Le Louis XI Martine Scozzesi chanson française le Louis XI Saillans
Le Louis XI Martine Scozzesi chanson française le Louis XI Saillans vendredi 24 avril 2026.
Saillans
Le Louis XI Martine Scozzesi chanson française
le Louis XI 7 rue des Andrieux Saillans Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Martine Scozzesi c’est une voix, un talent, un amour des mots et des mélodies, une passion pour la chanson française à texte et une envie ravageuse de communiquer cette passion (Gilles Gressard La Provence).
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le Louis XI 7 rue des Andrieux Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 50 30 lelouisxi@gmail.com
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English :
Martine Scozzesi is a voice, a talent, a love of words and melodies, a passion for French chanson à texte and a fiery desire to communicate this passion (Gilles Gressard La Provence).
L’événement Le Louis XI Martine Scozzesi chanson française Saillans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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