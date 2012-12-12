Le Louis XI Martine Scozzesi chanson française le Louis XI Saillans

Saillans

Le Louis XI Martine Scozzesi chanson française

le Louis XI 7 rue des Andrieux Saillans Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Martine Scozzesi c’est une voix, un talent, un amour des mots et des mélodies, une passion pour la chanson française à texte et une envie ravageuse de communiquer cette passion (Gilles Gressard La Provence).

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le Louis XI 7 rue des Andrieux Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 50 30 lelouisxi@gmail.com

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English :

Martine Scozzesi is a voice, a talent, a love of words and melodies, a passion for French chanson à texte and a fiery desire to communicate this passion (Gilles Gressard La Provence).

L’événement Le Louis XI Martine Scozzesi chanson française Saillans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme