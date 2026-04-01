Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Stand Up à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans

Soirée Stand Up à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Ancienne gare de Saillans

Adresse : 285 route de Crest

Ville : 26340 Saillans

Département : Drôme

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saillans

Soirée Stand Up à la Locomotive

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Dee nombreux artistes pour une soirée inoubliable.
  .

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   programmation.locomotive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A host of artists for an unforgettable evening.

L’événement Soirée Stand Up à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Saillans (Drôme)