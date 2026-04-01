Soirée Stand Up à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans
Soirée Stand Up à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans vendredi 24 avril 2026.
Saillans
Soirée Stand Up à la Locomotive
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Dee nombreux artistes pour une soirée inoubliable.
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Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
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English :
A host of artists for an unforgettable evening.
L’événement Soirée Stand Up à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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