Festival le Gout du La Temple Saillans

Saillans

Festival le Gout du La

Temple Place de la Daraize Saillans Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Gratuit pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Opéra exceptionnel Carmen de Georges Bizet avec 101 musiciens réunis en plein cœur de Saillans. Avec Pauline Prot, Joseph Kauzman, Nathalie Morazin, Oriane Pons, Nicolas Josserand, Yohann Recoules, le Saillans Symphonic Orchestra, 3 chorales de Saillans

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Temple Place de la Daraize Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes legoutdula@gmail.com

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English :

Exceptional opera Carmen by Georges Bizet with 101 musicians in the heart of Saillans. With Pauline Prot, Joseph Kauzman, Nathalie Morazin, Oriane Pons, Nicolas Josserand, Yohann Recoules, the Saillans Symphonic Orchestra and 3 Saillans choirs

L’événement Festival le Gout du La Saillans a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme