Festival le Gout du La Temple Saillans
Festival le Gout du La Temple Saillans vendredi 15 mai 2026.
Saillans
Festival le Gout du La
Temple Place de la Daraize Saillans Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Gratuit pour les moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Opéra exceptionnel Carmen de Georges Bizet avec 101 musiciens réunis en plein cœur de Saillans. Avec Pauline Prot, Joseph Kauzman, Nathalie Morazin, Oriane Pons, Nicolas Josserand, Yohann Recoules, le Saillans Symphonic Orchestra, 3 chorales de Saillans
.
Temple Place de la Daraize Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes legoutdula@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exceptional opera Carmen by Georges Bizet with 101 musicians in the heart of Saillans. With Pauline Prot, Joseph Kauzman, Nathalie Morazin, Oriane Pons, Nicolas Josserand, Yohann Recoules, the Saillans Symphonic Orchestra and 3 Saillans choirs
L’événement Festival le Gout du La Saillans a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Saillans (Drôme)
- Circuit historique de Saillans Saillans Drôme 1 mai 2026
- Circuit de découverte des arceaux, passerelles et passages voûtés de Saillans Saillans Drôme 1 mai 2026
- Sur les chemins de la Clairette Les cabanons de vigne Saillans Drôme 1 mai 2026
- Conférence Au delà des mers, les bateaux à voile et l’exploration du monde Salle polyvalente Saillans 2 mai 2026
- Spectacle Katz à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans 2 mai 2026