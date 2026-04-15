Atelier Lutherie Sauvage #5 L’Hydrophone La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans
Atelier Lutherie Sauvage #5 L’Hydrophone La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans mercredi 13 mai 2026.
Saillans
Atelier Lutherie Sauvage #5 L’Hydrophone
La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:15:00
fin : 2026-05-13 18:15:00
Date(s) :
2026-05-13
L’association bandes passantes organise 8 ateliers ludiques et créatifs autour du son. Au programme détourner des objets du quotidien, bricoler de petits circuits électroniques ou acoustiques, inventer son propre instrument de musique unique.
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La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 17 10 bandespassantes@proton.me
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English :
The association bandes passantes is organizing 8 fun and creative workshops around sound. On the program: hijack everyday objects, tinker with small electronic or acoustic circuits, invent your own unique musical instrument.
L’événement Atelier Lutherie Sauvage #5 L’Hydrophone Saillans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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