Atelier Lutherie Sauvage #5 L’Hydrophone La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

Saillans

Atelier Lutherie Sauvage #5 L’Hydrophone

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:15:00

fin : 2026-05-13 18:15:00

Date(s) :

2026-05-13

L’association bandes passantes organise 8 ateliers ludiques et créatifs autour du son. Au programme détourner des objets du quotidien, bricoler de petits circuits électroniques ou acoustiques, inventer son propre instrument de musique unique.

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La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 17 10 bandespassantes@proton.me

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English :

The association bandes passantes is organizing 8 fun and creative workshops around sound. On the program: hijack everyday objects, tinker with small electronic or acoustic circuits, invent your own unique musical instrument.

L’événement Atelier Lutherie Sauvage #5 L’Hydrophone Saillans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme