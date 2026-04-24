Festival Le goût du La Carmen de Georges Bizet Saillans
Festival Le goût du La Carmen de Georges Bizet Saillans jeudi 14 mai 2026.
Saillans
Festival Le goût du La Carmen de Georges Bizet
Place de la République Saillans Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Gratuit pour les moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-16
Opéra exceptionnel Carmen de Georges Bizet avec 101 musiciens réunis en plein cœur de Saillans. Avec Pauline Prot, Joseph Kauzman, Nathalie Morazin, Oriane Pons, Nicolas Josserand, Yohann Recoules, le Saillans Symphonic Orchestra, 3 chorales de Saillans
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Place de la République Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes legoutdula@gmail.com
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English :
Exceptional opera Carmen by Georges Bizet with 101 musicians in the heart of Saillans. With Pauline Prot, Joseph Kauzman, Nathalie Morazin, Oriane Pons, Nicolas Josserand, Yohann Recoules, the Saillans Symphonic Orchestra and 3 Saillans choirs
L’événement Festival Le goût du La Carmen de Georges Bizet Saillans a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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