L’Apéro Fronsac Saillans
L’Apéro Fronsac Saillans jeudi 23 juillet 2026.
Saillans
L’Apéro Fronsac
Ecole de Saillans Saillans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Au programme dégustation-découverte des vins de Fronsac et Canon Fronsac en présence des vignerons, le tout dans une ambiance musicale et conviviale.
L’entrée est de 10 € et comprend la dégustation des vins des différentes propriétés présentes, un verre de dégustation gravé, le tout dans une ambiance musicale (concert professionnel et/ou amateur).
Des Food truck sont également présents. .
Ecole de Saillans Saillans 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 80 51
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English : L’Apéro Fronsac
L’événement L’Apéro Fronsac Saillans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT du Fronsadais
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