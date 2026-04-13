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L’Apéro Fronsac Saillans

L’Apéro Fronsac Saillans

L’Apéro Fronsac Saillans jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Ecole de Saillans

Ville : 33141 Saillans

Département : Gironde

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saillans

L’Apéro Fronsac

Ecole de Saillans Saillans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Au programme dégustation-découverte des vins de Fronsac et Canon Fronsac en présence des vignerons, le tout dans une ambiance musicale et conviviale.
L’entrée est de 10 € et comprend la dégustation des vins des différentes propriétés présentes, un verre de dégustation gravé, le tout dans une ambiance musicale (concert professionnel et/ou amateur).
Des Food truck sont également présents.   .

Ecole de Saillans Saillans 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 80 51 

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English : L’Apéro Fronsac

L’événement L’Apéro Fronsac Saillans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT du Fronsadais

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