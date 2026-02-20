Visite guidée De Darentiaca à Saillans avec Andarta Office de tourisme de la Vallée de la Drôme Bureau de Saillans Saillans
dimanche 2 août 2026 · Office de tourisme de la Vallée de la Drôme Bureau de Saillans · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Visite guidée De Darentiaca à Saillans avec Andarta
Office de tourisme de la Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montee de la Soubeyranne Saillans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:30:00
fin : 2026-08-02 10:30:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23
Une visite du village juste avant d’aller faire votre marché ! Visite du village et de ses ruelles médiévales et à l’intérieur de l’église St Géraud avec David le barde, passeur de mémoire !
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Office de tourisme de la Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montee de la Soubeyranne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 63 65 57
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English :
Take a tour of the village right before you go shopping! Tour the village and its medieval alleyways, and step inside St. Géraud Church with David the bard, keeper of memories!
L’événement Visite guidée De Darentiaca à Saillans avec Andarta Saillans a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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