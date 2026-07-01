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AGENDA · Saillans

ZEOFF La Locomotive La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

jeudi 30 juillet 2026 · La Locomotive Gare insolite de Saillans · Saillans

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Locomotive Gare insolite de Saillans
Adresse
285 route de Crest
Ville
26340 Saillans
Département
Drôme
Tarif

Saillans

ZEOFF La Locomotive

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-31 00:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Mix Vinyle basaltique pour l’apéro + Distro vinyle.
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La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84  garedesaillans26@gmail.com

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English :

Basalt Vinyl Mix for Aperitif + Vinyl Distribution.

L’événement ZEOFF La Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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