ZEOFF La Locomotive La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans
jeudi 30 juillet 2026 · La Locomotive Gare insolite de Saillans · Saillans
Informations pratiques
Saillans
ZEOFF La Locomotive
La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-31 00:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Mix Vinyle basaltique pour l’apéro + Distro vinyle.
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La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com
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English :
Basalt Vinyl Mix for Aperitif + Vinyl Distribution.
L’événement ZEOFF La Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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