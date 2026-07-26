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AGENDA · Saillans

Soirée Poker La Locomotive Saillans

vendredi 21 août 2026 · Saillans

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
rue de la gare
Ville
26340 Saillans
Département
Drôme
Tarif

Saillans

Soirée Poker La Locomotive

rue de la gare Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Le club de poker vous accueille pour un tournois dans l’ambiance conviviale de la Loco!
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rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 34 63 16  saillans.club.poker@gmail.com

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English :

The poker club welcomes you for a tournament in the friendly atmosphere of the Loco!

L’événement Soirée Poker La Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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