AGENDA · Saillans
Soirée Poker La Locomotive Saillans
vendredi 21 août 2026 · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Soirée Poker La Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 23:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Le club de poker vous accueille pour un tournois dans l’ambiance conviviale de la Loco!
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rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 34 63 16 saillans.club.poker@gmail.com
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English :
The poker club welcomes you for a tournament in the friendly atmosphere of the Loco!
L’événement Soirée Poker La Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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