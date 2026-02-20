Informations pratiques

Saillans

Vogue de Saillans

Centre village Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

14h Concours de pétanque en triplette (place de la République).

21h Retraite aux flambeaux (place Maurice Faure).

22h Bal avec l’orchestre Music Live . Fête foraine, manèges, attractions…

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Centre village Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52

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English : Vogue de Saillans

2:00 p.m.: Triplet pétanque tournament (Place de la République).

9:00 p.m.: Torchlight procession (Place Maurice Faure).

10:00 p.m.: Dance with the “Music Live” band. Carnival, rides, attractions…

L’événement Vogue de Saillans Saillans a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme