Duo Si Kaj Li La Locomotive La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

mercredi 12 août 2026 · La Locomotive Gare insolite de Saillans · Saillans

Informations pratiques

Saillans

Duo Si Kaj Li La Locomotive

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Si Kaj Li c’est la rencontre de Lucie Galibois, férue de musique tzigane et de Didier Cochia, passionné de musique d’Amérique latine.

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La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

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English :

Kaj Li is the result of a collaboration between Lucie Galibois, a fan of Gypsy music, and Didier Cochia, who is passionate about Latin American music.

L’événement Duo Si Kaj Li La Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme