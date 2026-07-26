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Duo Si Kaj Li La Locomotive La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

mercredi 12 août 2026 · La Locomotive Gare insolite de Saillans · Saillans

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La Locomotive Gare insolite de Saillans
Adresse
285 route de Crest
Ville
26340 Saillans
Département
Drôme
Tarif

Saillans

Duo Si Kaj Li La Locomotive

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Si Kaj Li c’est la rencontre de Lucie Galibois, férue de musique tzigane et de Didier Cochia, passionné de musique d’Amérique latine.
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La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84  garedesaillans26@gmail.com

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English :

Kaj Li is the result of a collaboration between Lucie Galibois, a fan of Gypsy music, and Didier Cochia, who is passionate about Latin American music.

L’événement Duo Si Kaj Li La Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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