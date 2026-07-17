Concert de Samuel Cattiau Saillans
mardi 11 août 2026 · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Concert de Samuel Cattiau
Eglise Saint Géraud Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Concert organisé par l’association Présage. Le jardin imaginaire avec Samuel Cattiau (chant), Michel Godard (serpent, guitare basse), Ihab Radwan (oud et chant).
.
Eglise Saint Géraud Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes presage.saillans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert organized by the Présage association. Le jardin imaginaire featuring Samuel Cattiau (vocals), Michel Godard (serpent, bass guitar), and Ihab Radwan (oud and vocals).
L’événement Concert de Samuel Cattiau Saillans a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Saillans (Drôme)
- L’Apéro Fronsac Saillans 23 juillet 2026
- Visite guidée De Darentiaca à Saillans avec Andarta Office de tourisme de la Vallée de la Drôme Bureau de Saillans Saillans 2 août 2026
- Brocante Vide grenier Saillans 8 août 2026
- Vogue de Saillans Saillans 21 août 2026
- Vogue de Saillans Saillans 22 août 2026