Informations pratiques

Saillans

Concert de Samuel Cattiau

Eglise Saint Géraud Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Concert organisé par l’association Présage. Le jardin imaginaire avec Samuel Cattiau (chant), Michel Godard (serpent, guitare basse), Ihab Radwan (oud et chant).

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Eglise Saint Géraud Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes presage.saillans@gmail.com

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English :

Concert organized by the Présage association. Le jardin imaginaire featuring Samuel Cattiau (vocals), Michel Godard (serpent, bass guitar), and Ihab Radwan (oud and vocals).

L’événement Concert de Samuel Cattiau Saillans a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme