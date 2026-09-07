Ouverture exceptionnelle de l’église de Véronne, Eglise de Véronne, Saillans

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de l’église de Véronne Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise de Véronne Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

VISITE DE L’EGLISE DE VERONNE

Eglise de Véronne 26340 Véronne Saillans 26340 Véronne Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475215152 https://mairiedesaillans26.fr/ Église de Véronne (d’après Henri Desaye dans le bulletin saillanson du Solaure d’octobre 1982)

L’absence d’agglomération auprès du centre religieux ne devrait pas étonner. Dans les fonds de vallées du Diois, bien protégés par les détroits, il n’a pas été nécessaire, aux époques troublées des carolingiens ou de la féodalité, de regrouper l’habitat en des villages fortifiés.

L’église est placée sous l’invocation de la Nativité de la vierge, comme le rappelle la visite pastorale de 1644 et comme le confirme l’inscription de la cloche (an 1743). Parking limité en places de stationnement à proximité immédiate

VISITE DE L’EGLISE DE VERONNE

Fond Batiments de France aux Archives Départementale de la Drome et Dominique Grange (photo couleur)