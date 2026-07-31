Informations pratiques

Saillans

Cols réservés aux cyclistes au col de la Chaudière

Parking des Samarins Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

A l’occasion des 50 ans du vélo club Saillans, participez à l’opération cols réservés aux cyclistes, destination le Col de la Chaudière ! Montée 11,4 km et 765m de dénivelé. Formule loisirs (gratuite) ou formule chronométrée (sur inscription).

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Parking des Samarins Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes veloclubsaillans26@gmail.com

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English :

To celebrate the 50th anniversary of the Saillans Cycling Club, join the Cols Réservés event for cyclists, with the Col de la Chaudière as the destination! Ascent: 11.4 km with 765 m of elevation gain. Leisure option (free) or timed race (registration required).

L’événement Cols réservés aux cyclistes au col de la Chaudière Saillans a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme