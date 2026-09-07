Visite guidée de l’église Sainte-Lucie, Église Sainte-Lucie, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte-Lucie Samedi 19 septembre, 15h00 Église Sainte-Lucie Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’église Sainte-Lucie a été édifiée en 1937, dans le cadre des Chantiers du Cardinal, par l’architecte Charles Venner (1890-1981), architecte spécialisé dans l’architecture religieuse. Elle ne comprend qu’une seule nef couverte d’une voûte en arc brisé ornée depuis 1949 de beaux vitraux colorés signés du maître verrier parisien J. Pelletier. La visite guidée est proposée par le Pôle BEL.

Église Sainte-Lucie 162 avenue de Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 L’église Sainte-Lucie a été édifiée en 1937 par Charles Venner (1890-1981), architecte spécialisé dans l’architecture religieuse. L’intérieur compte des décors du peintre Albert Lemasson (1892-1982), ainsi que des vitraux contemporains. Bus 123, arrêt Verdun – Docteur Lombard

Visite commentée

© DR