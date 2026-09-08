Visite guidée de l’Empreinte à Savigny-le-Temple, L’Empreinte, Savigny-le-Temple

Informations pratiques

Visite guidée de l’Empreinte à Savigny-le-Temple Samedi 17 octobre, 17h30 L’Empreinte Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T17:30:00+02:00 – 2026-10-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T17:30:00+02:00 – 2026-10-17T19:00:00+02:00

L’Empreinte vous ouvre ses portes !

Bleu, jaune, rouge, vert, orange, il y a du Mondrian dans l’architecture de ce lieu construit en 1999 le long d’un lac. La structure de verres multicolores attire l’œil avant de séduire l’oreille.

Pour les Journées nationales de l’architecture, partez à la découverte de ce lieu !

Explorez les dessus et dessous d’une scène de musiques actuelles : vous déambulerez parmi les différents espaces de l’édifice. Vous pourrez même pénétrer dans ceux réservés aux artistes ! De petites animations musicales vous seront proposées par la guide-conférencière : une manière sympa de découvrir ce lieu de création et d’expression.

L’Empreinte 301 Avenue de l’Europe, 77176 Savigny-le-Temple, France Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@grandparissud.fr »}]

Visite commentée

© Grand Paris Sud / L’Empreinte