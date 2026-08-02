Visite guidée de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam par le Père Joseph, Musée municipal, Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam par le Père Joseph Samedi 19 septembre, 11h00, 15h30 Musée municipal Haute-Marne

Places limitées, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Ad Majorem Dei Gloriam, exposition temporaire de l’année 2026, vous fait découvrir des merveilles du patrimoine bourbonnais actuellement préservées à l’église Notre-Dame et dans les réserves du musée municipal de la ville. C’est l’occasion de découvrir ou d’approfondir une partie essentielle de notre culture religieuse et artistique. Grâce aux artistes du passé, nous pouvons nous émerveiller de la transmission accomplie, depuis le XVIIIe siècle jusqu’à notre époque actuelle.

Le Père Joseph, prêtre en la paroisse de Bourbonne-les-Bains, commentera les différents objets exposés.

Musée municipal Parc du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est 03 25 90 69 47 https://bourbonne.com/detente/culture/ https://www.facebook.com/museebourbonne;https://www.instagram.com/museebourbonne/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325906947 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@bourbonnelesbains.fr »}] Créé dès 1874, le musée municipal de Bourbonne-les-Bains est transféré en 1910 dans les dépendances de l’ancien château médiéval. À l’origine composée des découvertes faites pendant les fouilles archéologiques dans la ville, la collection est complétée par des dons de particuliers et des achats. L’histoire de la ville est contée au travers des objets et œuvres conservés. Une salle présente les vestiges archéologiques, notamment ceux de la cité thermale antique. La salle des beaux-arts introduit l’histoire artistique de Bourbonne-les-Bains, où de nombreux artistes d’intérêt national sont présents ; des «curiosités» ethnographiques et naturelles terminent ce parcours. Enfin, une dernière salle est dévolue aux expositions temporaires.

Le musée se compose d’une salle d’archéologie (en particulier vestiges des thermes gallo-romains de la ville) et d’une salle récemment rénovée où sont présentés des beaux-arts (notamment des tableaux de René-Xavier Prinet, Clément Serveau et Georges Fréset), une collection d’oiseaux naturalisés et des objets extra-européens (africains, océaniens, asiatiques). Parking.

_Ad Majorem Dei Gloriam_, exposition temporaire de l’année 2026, vous fait découvrir des merveilles du patrimoine bourbonnais actuellement préservées à l’église Notre-Dame et dans les réserves du de …

©Musée de Bourbonne-les-Bains