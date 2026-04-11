VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE LE TEMPS DU RÊVE Lodève
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE LE TEMPS DU RÊVE Lodève samedi 18 avril 2026.
Lodève
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE LE TEMPS DU RÊVE
1 place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-03
Découvrons l’art contemporain des peuples aborigènes d’Australie à travers des œuvres où la sacralité traditionnelle, l’histoire coloniale et la modernité esthétique s’entrecroisent.
Il y a environ 65 000 ans, des Homos sapiens s’implantaient sur un vaste territoire. Des milliers d’années plus tard, leur culture ancestrale est diffusée à travers ce que l’on nomme l’art aborigène . Loin de la culture occidentale, le monde des aborigènes et basé sur le Dreaming, le Temps du Rêve. Partez sur les traces de cet art énigmatique et d’histoires fabuleuses. Tel un parcours initiatique, vous découvrirez de salle en salle, des peintures hypnotisantes dans lesquelles les formes deviennent symboles, un art plein de secret ou des sculptures aux formes étranges. Laissez-vous porter le temps d’un rêve !
Durée 1h tout public
Accessible au PMR
A savoir une visite spécialement dédiée aux familles est proposée durant les vacances scolaires et les 1ers dimanche du mois à 11h .
1 place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10
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English : VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE LE TEMPS DU RÊVE
Discover the contemporary art of Australia’s Aboriginal peoples through works where traditional sacredness, colonial history and modern aesthetics intersect.
L’événement VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ART ABORIGÈNE LE TEMPS DU RÊVE Lodève a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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