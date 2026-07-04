Visite guidée de l’exposition au Manoir de Kerlaouen Manoir de Kerlaouen Lesneven
samedi 4 juillet 2026 · Manoir de Kerlaouen · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Visite guidée de l’exposition au Manoir de Kerlaouen
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29
Une visite guidée en deux temps pour en apprendre plus sur les œuvres, mais aussi des artistes exposés à Kerlaouen cet été !
Tout public sans réservation .
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91
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English :
L’événement Visite guidée de l’exposition au Manoir de Kerlaouen Lesneven a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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