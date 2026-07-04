Visite guidée de l’exposition au Manoir de Kerlaouen Manoir de Kerlaouen Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Visite guidée de l’exposition au Manoir de Kerlaouen

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:30:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29

Une visite guidée en deux temps pour en apprendre plus sur les œuvres, mais aussi des artistes exposés à Kerlaouen cet été !

Tout public sans réservation .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91

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English :

L’événement Visite guidée de l’exposition au Manoir de Kerlaouen Lesneven a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne