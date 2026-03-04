Visite guidée de l’exposition, bibliothèque patrimoniale, Rouen

Visite guidée de l’exposition Samedi 4 juillet, 11h00 bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

L’exposition Albumine & Collodion – Rouen en photographies (1850-1920) met en valeur nos fonds photographiques à l’occasion du bicentenaire de la photographie.La bibliothèque conserve plus de 50 000 photographies de tout type : c’est plus de 150 ans de pratique photographique en Normandie et ailleurs qui sera présentée au public.L’exposition présente nos dernières acquisitions photographiques, une série de numérisations grand format de vues de Rouen de la fin du XIXe siècle, et une série de tirages albuminés d’Atget.

bibliothèque patrimoniale 3 Rue Jacques-Villon, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Assistez à une visite guidée de l’exposition Albumine et Collodion.

© Bibliothèque municipale de Rouen