Visite guidée de l’exposition ça jazz ! Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition ça jazz ! Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann 19 et 20 septembre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition

Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel

Samedi et dimanche à 14h30 et à 15h30 (durée : 1h)

Sur réservation : Service EAC / 03 59 63 43 75 / mediationculture@ville-tourcoing.fr

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0359634353 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre [{« link »: « mailto:mediationculture@ville-tourcoing.fr »}] Métro ligne 2 – Arrêt Tourcoing centre. Tramway – Arrêt Tourcoing centre.

Visite guidée de l’exposition

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