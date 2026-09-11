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Visite guidée de l’exposition ça jazz ! Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Maison Folie Hospice d'Havré · Tourcoing

Visite guidée de l’exposition ça jazz ! Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Folie Hospice d'Havré
Adresse
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite guidée de l’exposition ça jazz ! Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann 19 et 20 septembre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition
Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel
Samedi et dimanche à 14h30 et à 15h30 (durée : 1h)
Sur réservation : Service EAC / 03 59 63 43 75 / mediationculture@ville-tourcoing.fr

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0359634353 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre [{« link »: « mailto:mediationculture@ville-tourcoing.fr »}] Métro ligne 2 – Arrêt Tourcoing centre. Tramway – Arrêt Tourcoing centre.
Visite guidée de l’exposition

© DR

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