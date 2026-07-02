Visite guidée de l’exposition et clichés exclusifs, Le Havre Port Center, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition et clichés exclusifs Vendredi 18 septembre, 15h30 Le Havre Port Center Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

Devant chacune des 20 photographies exposées, Jérémy CHARBAUT vous livre ce que l’image ne dit pas seule : le contexte, l’instant, les choix techniques et sensibles qui ont conduit à ce résultat. Pourquoi ce cadrage ? Pourquoi cette lumière ? Que cherchait-il à révéler de cet homme, de cette ruelle, de ce bistrot ? Il vous présente ensuite, en exclusivité et sous format numérique, des clichés inédits jamais publiés : des images qui n’ont pas intégré l’exposition mais qui appartiennent au même univers. Une occasion rare d’entrer dans la pensée d’un artiste, de comprendre comment il lit un territoire, comment il traduit en image cet interface ville-port si particulier.

Le Havre Port Center Terminal de la citadelle, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie 02 79 15 01 60 https://lehavreportcenter.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-furie-et-la-foi-exposition-commentee-par-lauteur »}, {« type »: « email », « value »: « info@lehavreportcenter.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 15 01 60 »}] 1 000 mètres carrés dédiés à la transmission de la culture industrialo-portuaire. Totalement repensé, le terminal de la citadelle accueille Le Havre Port Center et propose à ses visiteurs : des cartes au sol, des espaces et des outils innovants A pied, en longeant le bassin de la citadelle depuis le marché au poisson

En voiture, en prenant la sortie « Terminal de la citadelle » ou « LH Port Center » au rond point du Magic Mirror.

Google maps saura vous guider !

Devant chacune des 20 photographies exposées, Jérémy CHARBAUT vous livre ce que l’image ne dit pas seule : le contexte, l’instant, les choix techniques et sensibles qui ont conduit à ce résultat. ce…

©Jérémy Charbaut