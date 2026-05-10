Visite guidée de l’exposition Impermanences FRAC Lorraine Metz

Metz

Visite guidée de l’exposition Impermanences

FRAC Lorraine 1 bis rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 00:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Pour la première présentation de son travail en France, le 49 Nord 6 Est déploie les œuvres de Beverly Buchanan (1940-2015) en dialogue avec la pratique d’Hélène Yamba-Guimbi (1995, France).Adultes

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FRAC Lorraine 1 bis rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

For the first presentation of her work in France, 49 Nord 6 Est presents works by Beverly Buchanan (1940-2015) in dialogue with the practice of Hélène Yamba-Guimbi (1995, France).

L’événement Visite guidée de l’exposition Impermanences Metz a été mis à jour le 2026-05-08 par AGENCE INSPIRE METZ