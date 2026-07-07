Visite guidée de l’exposition La Finesse en Oeuvre Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Visite guidée de l’exposition La Finesse en Oeuvre

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

**Mardi 7 juillet de 15h30 à 16h30, suivez notre guide à la découverte de l’exposition La Finesse en Œuvre et admirez les créations des 4 artistes exposés. Vous saurez tout sur leurs processus de création !**

L’exposition présente des œuvres de quatre artistes régionaux qui se sont réappropriés ces techniques artisanales pour réaliser des œuvres d’art contemporain. Que ce soit la marqueterie de bois de Jean Baptiste Carlot, la dinanderie de Didier Delitte, la marqueterie de paille de Anne-Marie Choain ou encore Séverine Sagot avec ses sculptures en fil de fer, leurs œuvres ont en commun la finesse de l’exécution et la maîtrise du geste.

Sur inscription

**Mardi 7 juillet de 15h30 à 16h30, suivez notre guide à la découverte de l’exposition La Finesse en Œuvre et admirez les créations des 4 artistes exposés. Vous saurez tout sur leurs processus de création !**

L’exposition présente des œuvres de quatre artistes régionaux qui se sont réappropriés ces techniques artisanales pour réaliser des œuvres d’art contemporain. Que ce soit la marqueterie de bois de Jean Baptiste Carlot, la dinanderie de Didier Delitte, la marqueterie de paille de Anne-Marie Choain ou encore Séverine Sagot avec ses sculptures en fil de fer, leurs œuvres ont en commun la finesse de l’exécution et la maîtrise du geste.

Sur inscription .

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France museeduchateaudeflers@villeneuvedascq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**On Tuesday, July 7, from 3:30 p.m. to 4:30 p.m., join our guide on a tour of the exhibition “La Finesse en œuvre” and admire the works of the four featured artists. You’ll learn all about their creative processes!**

The exhibition features works by four regional artists who have reimagined these traditional craft techniques to create contemporary art. Whether it’s Jean Baptiste Carlot’s wood marquetry, Didier Delitte’s copperwork, Anne-Marie Choain’s straw marquetry, or Séverine Sagot’s wire sculptures, their works share a common thread of exquisite craftsmanship and masterful technique.

Registration required

L’événement Visite guidée de l’exposition La Finesse en Oeuvre Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-04 par Hauts-de-France Tourisme