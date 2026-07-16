Visite guidée de l’exposition « Le chant de l’eau », Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Le chant de l’eau » 19 et 20 septembre Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Un temps de découverte des œuvres de l’exposition d’art contemporain « Le Chant de l’eau », accompagné par une médiatrice culturelle.

Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Route de Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 31 74 39 50 http://www.abbaye-escaladieu.com Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye de l’Escaladieu se situe dans un vallon boisé des Baronnies, à proximité de deux villes thermales, Capvern et Bagnères-de-Bigorre. Le domaine s’étend sur 3 hectares et comprend l’église abbatiale, la salle capitulaire, le chauffoir, la salle des moines et les jardins. Venez suivre les traces laissées par les moines et découvrir l’histoire de cette abbaye. Autoroute A 64, sortie Lannemezan (16), Capvern (15) ou Tournay (14), puis itinéraire fléché. Par route départementale 938 entre Bagnères-de-Bigorre et Capvern.

Un temps de découverte des œuvres de l’exposition d’art contemporain « Le Chant de l’eau », accompagné par une médiatrice culturelle.

©Yvette