Visite guidée de l’exposition Les cités-jardins, une utopie habitée, MUS – musée d’histoire urbaine et sociale, Suresnes

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Les cités-jardins, une utopie habitée Dimanche 20 septembre, 14h00 MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Hauts-de-Seine

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

DERNIER JOUR pour venir découvrir cette exposition qui a été créée à la suite de l’édition de l’ouvrage Les cités-jardins, une utopie habitée, crée à l’occasion des 10 ans de l’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France en 2025. Elle retrace l’histoire de la création des cités-jardins et plus particulièrement de 12 d’entre-elles. Les illustrations ont été réalisées par des artistes professionnels qui ont été accueillis dans une des villes adhérentes dans le cadre d’une résidence artistique. L’objectif des artistes était de rencontrer les habitants et de raconter cette histoire à travers leur regard.

Pour les plus curieux : profitez des Journées européennes du patrimoine pour prolonger votre visite dans les collections permanentes du MUS qui vous apporteront des éclairages complémentaires sur le sujet.

MUS – musée d’histoire urbaine et sociale 1 Place Michel Colucci – dit Coluche, 92150 Suresnes, France Suresnes 92150 Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France +33141183737 https://mus.suresnes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 18 37 37 »}, {« type »: « email », « value »: « mus@ville-suresnes.fr »}] [{« link »: « https://www.citesjardins-idf.fr/ »}] Bienvenue au MUS – Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, Musée de France, consacré à l’urbanisme social de l’entre-deux-guerres dont la cité-jardins et l’École de plein air sont les exemples les plus significatifs.

Son parcours permanent, ses expositions temporaires et son centre de documentation offrent un point de vue inédit sur l’histoire du territoire. Les visites hors-les-murs et l’appartement patrimonial de la cité-jardins permettent au public de parcourir la ville, dans le prolongement de la découverte des collections.

Une riche programmation culturelle et éducative à destination de tous les publics rend le musée accessible à chacun. Tramway 2 : arrêt « Suresnes-Longchamp ». Bus RATP : lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 360. Train SNCF : depuis Saint-Lazare (Paris) : arrêt « Suresnes / Mont-Valérien ».

Visite commentée de l’exposition « Les cités-jardins, une utopie habitée »

© Ville de Suresnes – Service communication