Visite guidée de l’exposition « Les frères Voirin », Musée de la Céramique et de l’Ivoire, Commercy

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Les frères Voirin » 19 et 20 septembre Musée de la Céramique et de l’Ivoire Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition temporaire du musée « Les frères Voirin – La pensée devient tableau ».

Durée : 30 minutes

Inscription recommandée sur dat@commercy.fr

Musée de la Céramique et de l’Ivoire 7 Avenue Carcano, 55200 Commercy, France Commercy 55200 Meuse Grand Est 0329920477 https://musees-meuse.fr/musees/musee-de-la-ceramique-et-de-livoire-commercy https://fr-fr.facebook.com/pages/Ville-de-Commercy-page-officielle [{« link »: « mailto:dat@commercy.fr »}] La collection d’ivoires, la seconde en France après celle de Dieppe, n’est pas liée à l’existence d’un centre de production local mais à la passion du collectionneur meusien d’adoption, le docteur Albert Guillaume Boyer. Les reproductions en ivoire d’œuvres d’art sculptées ou peintes témoignent du goût pour l’imitation qui se répand au XVIIIe siècle. Représentations de personnages historiques, objets religieux, pièces utilitaires (jouets, nécessaires de toilette) ou décoratives illustrent la virtuosité des maîtres-ivoiriers du XIXe siècle. Le legs du docteur Boyer comprenait également des céramiques dont l’ensemble offre un panorama de la production de faïences et de porcelaines chinoises et européennes des XVIIIe et XIXe siècles. Les faïences lorraines occupent une place importante dans la collection. Pièces culinaires, assiettes à décors de bouquets ou à motifs chinois témoignent de la diversité de la production de la manufacture meusienne des Islettes, en activité jusqu’au XIXe siècle sous le nom de fabrique du Bois d’Epense. Les réserves du musée conservent des armes anciennes issues de la collection Boyer ainsi qu’un ensemble de toiles peintes léguées en 1942 par le Commercien Adrien Recouvreur. Les réserves du musée sont visibles lors de visites spécifiques.

Visite guidée de l’exposition temporaire du musée « Les frères Voirin – La pensée devient tableau ».

©Ville de Commercy