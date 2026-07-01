Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes », place Royale 44000 Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes » 19 et 20 septembre place Royale 44000 Nantes Loire-Atlantique

pour un confort de visite les groupes sont limités à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les Archives de Nantes vous proposent une visite commentée de l’exposition « Naître à Nantes ». L’occasion d’en savoir plus sur les documents sélectionnés et le contexte de leur production.

place Royale 44000 Nantes place Royale 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://archives.nantes.fr »}]

Les Archives de Nantes vous proposent une visite commentée de l’exposition « Naître à Nantes ». L’occasion d’en savoir plus sur les documents sélectionnés et le contexte de leur production.

© fonds Héron, Archives de Nantes