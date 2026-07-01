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Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes », place Royale 44000 Nantes, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · place Royale 44000 Nantes · Nantes

Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes », place Royale 44000 Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
place Royale 44000 Nantes
Adresse
place Royale 44000 Nantes
Ville
44003 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
pour un confort de visite les groupes sont limités à 20 personnes

Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes » 19 et 20 septembre place Royale 44000 Nantes Loire-Atlantique

pour un confort de visite les groupes sont limités à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les Archives de Nantes vous proposent une visite commentée de l’exposition « Naître à Nantes ». L’occasion d’en savoir plus sur les documents sélectionnés et le contexte de leur production.

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Les Archives de Nantes vous proposent une visite commentée de l’exposition « Naître à Nantes ». L’occasion d’en savoir plus sur les documents sélectionnés et le contexte de leur production.

© fonds Héron, Archives de Nantes

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