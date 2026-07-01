Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes », place Royale 44000 Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · place Royale 44000 Nantes · Nantes
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition « Naître à Nantes » 19 et 20 septembre place Royale 44000 Nantes Loire-Atlantique
pour un confort de visite les groupes sont limités à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Les Archives de Nantes vous proposent une visite commentée de l’exposition « Naître à Nantes ». L’occasion d’en savoir plus sur les documents sélectionnés et le contexte de leur production.
place Royale 44000 Nantes place Royale 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://archives.nantes.fr »}]
Les Archives de Nantes vous proposent une visite commentée de l’exposition « Naître à Nantes ». L’occasion d’en savoir plus sur les documents sélectionnés et le contexte de leur production.
© fonds Héron, Archives de Nantes
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026
- Labos de l’été Médiathèque Lisa Bresner Nantes 2 juillet 2026
- Spectacle : Le parapluie théâtre Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 2 juillet 2026
- Atelier de création – comédiens CPES Conservatoire de Nantes Nantes 2 juillet 2026
- Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes 2 juillet 2026