Visite guidée de l’exposition Nicolas Floc’h – Hydroscape, Fondation François Schneider, Wattwiller

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Nicolas Floc’h – Hydroscape Dimanche 20 septembre, 14h00 Fondation François Schneider Haut-Rhin

Inscription conseillée. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

L’exposition Hydroscape vous invite à poser un autre regard sur l’océan. Venez explorer la diversité des paysages sous-marins saisis par l’artiste Nicolas Floc’h lors d’une visite guidée menée par la médiatrice culturelle, qui vous accompagnera à travers une sélection d’œuvres.

Fondation François Schneider 27 rue de la première armée 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 03 89 82 10 10 http://www.fondationfrancoisschneider.org https://www.facebook.com/;https://www.instagram.com/fondationfrancoisschneider/ [{« owner »: {« uid »: 7446108, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-02T07:55:27.145Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « info@fondationfrancoisschneider.org », « response »: {« passId »: 424932894, « isPending »: false, « addressId »: 266601}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-02T07:55:26.795Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2417052, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-02T07:55:26.914Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 474244426, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-02T07:55:27.144Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/424932894 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389821010 »}, {« type »: « email », « value »: « info@fondationfrancoisschneider.org »}] Fondation philanthropique créée en 2000 et reconnue d’utilité publique en 2005, la Fondation François Schneider poursuit un double engagement en faveur de l’éducation et de la culture. Elle permet à de jeunes bacheliers d’accéder à l’enseignement supérieur grâce à des bourses d’études et soutient des artistes contemporains dans le développement de leur carrière.

Inauguré en 2013 et situé dans le village alsacien de Wattwiller, le Centre d’Art offre à ses visiteurs un bel espace d’exposition dédié au thème de l’eau. Ancien atelier d’embouteillage transformé et agrandi pour devenir un centre d’art, son architecture est lumineuse et transparente. Une terrasse panoramique, une librairie et un auditorium viennent également s’inscrire dans le bâtiment.

Un jardin de sculptures et d’installations propose une promenade réjouissante au milieu d’œuvres d’artistes des XXe et XXIe siècles, notamment Niki de Saint-Phalle, Pol Bury, Sylvie de Meurville ou encore Renaud Auguste-Dormeuil. L’eau, sous de multiples formes — fontaine, bassin, toupie —, accueille le visiteur au milieu de la nature. Parking gratuit sur place

L’exposition Hydroscape vous invite à poser un autre regard sur l’océan. Venez explorer la diversité des paysages sous-marins saisis par l’artiste Nicolas Floc’h lors d’une visite guidée menée par la…

© Exposition Nicolas Floc’h – Hydroscape à la Fondation François Schneider I ADAGP, Paris, 2026 © Vincent Schneider