Visite guidée de l’exposition Nora Herman Square Girard II Angoulême
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Début : 2026-05-07 12:15:00
fin : 2026-05-07
2026-05-07
Suivez le guide le temps de connaître l’artiste Nora Herman qui explore les traces laissées par le corps en mouvement.
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
Follow the guide to get to know artist Nora Herman, who explores the traces left by the body in motion.
L’événement Visite guidée de l’exposition Nora Herman Angoulême a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême