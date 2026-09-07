Visite guidée de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin · Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre » Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

Durée : 1h15. Nombre de places très limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Une visite guidée à deux voix, menée par une conférencière du musée et Thomas Consani, tireur argentique noir et blanc au labo photo Picto.

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « liberation.reservations@paris.fr »}] Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

Visite commentée

© Crédit : Robert Capa / International Center of Photography / Magnum Photos