Visite guidée de l’exposition temporaire « CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo », Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des beaux-arts et d'archéologie · Dole
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition temporaire « CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée : l’exposition CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo
Découvrez en 1 heure cette exposition temporaire qui explore l’art inspiré par l’univers du jeu vidéo. Une visite guidée pour comprendre comment les artistes réinterprètent cet univers à travers la peinture.
Un rendez-vous original pour les amateurs d’art et de culture numérique !
Musée des beaux-arts et d’archéologie 85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Bâtiment militaire, dit le Pavillon des officiers, typique de l’architecture comtoise du XVIIIe siècle. Autoroute A39, A36, sortie Dole., Aéroport Dole Jura. Parking à proximité (place Precipiano et place Barberousse).
Visite guidée : l’exposition CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo
©Mathieu Bablet/Musée des Beaux-Arts de Dole
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