Visite guidée de l’exposition temporaire « CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo », Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition temporaire « CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée : l’exposition CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo

Découvrez en 1 heure cette exposition temporaire qui explore l’art inspiré par l’univers du jeu vidéo. Une visite guidée pour comprendre comment les artistes réinterprètent cet univers à travers la peinture.

Un rendez-vous original pour les amateurs d’art et de culture numérique !

Musée des beaux-arts et d’archéologie 85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Bâtiment militaire, dit le Pavillon des officiers, typique de l’architecture comtoise du XVIIIe siècle. Autoroute A39, A36, sortie Dole., Aéroport Dole Jura. Parking à proximité (place Precipiano et place Barberousse).

Visite guidée : l’exposition CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo

©Mathieu Bablet/Musée des Beaux-Arts de Dole