Visite guidée de l’extérieur du château du Purnon, Château de Purnon, Verrue

Informations pratiques

Visite guidée de l’extérieur du château du Purnon 19 et 20 septembre Château de Purnon Vienne

Gratuit. Sans reservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Rendez-vous sur la terrasse du château pour une visite guidée retraçant l’histoire du château de Purnon, ses caractéristiques architecturales et l’immense projet de restauration engagé pour le sauver.

Veuillez noter que cette visite se déroule en français.

Château de Purnon Verrue Verrue 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le château de Purnon et ses communs sont construits de 1771 à 1785 vraisemblablement à lemplacement dun château primitif. Une longue avenue aménagée en 1812, des terrasses et lordonnance des communs confèrent à ce château une grande majesté. Un bâtiment du XVIIe siècle de grande qualité se trouve au lieu-dit le Moulin-Bijard. Le potager, qui précède ce bâtiments, accueille une éolienne tout à fait exceptionnelle. Cette dernière, construite en 1900 par E. Lebert, qui avait pris la succession des Etablissements A. Bollée au Mans en 1898, était destinée à alimenter en eau le potager et le château. Elle est portée par une colonne en fonte autour de laquelle senroule un escalier qui permet laccès à une galerie que surmonte la turbine éolienne avec distributeur. Le tout mesure près de 15 m de haut. La turbine actionne trois corps de pompe à piston placés dans un édicule circulaire au pied de louvrage. Les pompes aspirent et refoulent leau stockée ensuite dans un réservoir dune capacité de 9000 litres placé au sommet dune tour maçonnée. La rareté dun tel ensemble, ajoutée à des caractères esthétiques indéniables, a conduit à sa protection.

Rendez-vous sur la terrasse du château pour une visite guidée retraçant l’histoire du Château de Purnon, ses caractéristiques architecturales et l’immense projet de restauration visant à le sauver.…

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