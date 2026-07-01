Visite libre du château de Purnon et de son domaine, Château de Purnon, Verrue

Informations pratiques

Visite libre du château de Purnon et de son domaine 19 et 20 septembre Château de Purnon Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Profitez d’une visite libre du château et de son domaine, incluant le Grand Salon et l’antichambre situés au rez-de-chaussée.

Une présentation audiovisuelle permettra également de découvrir les travaux de restauration engagés sur le site.

Les visiteurs pourront poursuivre leur découverte avec la chapelle, les écuries et le fournil.

Des dégustations de vins et de bières seront proposées, accompagnées d’un espace de restauration.

Château de Purnon Verrue Verrue 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le château de Purnon et ses communs sont construits de 1771 à 1785 vraisemblablement à lemplacement dun château primitif. Une longue avenue aménagée en 1812, des terrasses et lordonnance des communs confèrent à ce château une grande majesté. Un bâtiment du XVIIe siècle de grande qualité se trouve au lieu-dit le Moulin-Bijard. Le potager, qui précède ce bâtiments, accueille une éolienne tout à fait exceptionnelle. Cette dernière, construite en 1900 par E. Lebert, qui avait pris la succession des Etablissements A. Bollée au Mans en 1898, était destinée à alimenter en eau le potager et le château. Elle est portée par une colonne en fonte autour de laquelle senroule un escalier qui permet laccès à une galerie que surmonte la turbine éolienne avec distributeur. Le tout mesure près de 15 m de haut. La turbine actionne trois corps de pompe à piston placés dans un édicule circulaire au pied de louvrage. Les pompes aspirent et refoulent leau stockée ensuite dans un réservoir dune capacité de 9000 litres placé au sommet dune tour maçonnée. La rareté dun tel ensemble, ajoutée à des caractères esthétiques indéniables, a conduit à sa protection.

Une visite libre du château et de son domaine (incluant le Grand Salon et l’antichambre au rez-de-chaussée), ainsi qu’une présentation audiovisuelle des travaux de restauration. Les visiteurs la les…

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