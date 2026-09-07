Visite guidée de l’Hôpital Corentin-Celton, Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôpital Corentin-Celton Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôpital Corentin-Celton Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Aujourd’hui, l’Hôpital Corentin-Celton est un des grands centres de rééducation européens et une structure gériatrique unique en France. Il est un exemple d’architecture hospitalière Napoléon III avec la chapelle Saint-Sauveur de style néo-roman de l’architecte Marcellin Vera (visite de l’extérieur uniquement) et les galeries qui encadrent les cours. Après cette évocation historique, la visite se termine par la découverte des services logistiques et les plateaux techniques des parties modernes de l’Hôpital.

Hôpital Corentin-Celton 4 Parvis Corentin Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0158004438 http://hopital-corentincelton.aphp.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0141238700 »}] Aujourd’hui, un des grands centres de rééducation européens et structure gériatrique unique en France, cet hôpital est un exemple d’architecture hospitalière Napoléon III : la chapelle Saint-Sauveur de style néo-roman de l’architecte Marcellin Vera et les galeries qui encadrent les cours. Métro Corentin-Celton (ligne 12). Bus 126, 189, 394

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