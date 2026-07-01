Visite guidée de l’hôpital Saint-André, Hôpital Saint-André, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôpital Saint-André Samedi 19 septembre, 10h00 Hôpital Saint-André Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire, 15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’hôpital Saint-André, le plus ancien des établissements du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Situé en centre-ville, il est l’héritier de l’hôpital fondé en 1390 par le chanoine Vital Carles.

Rendez-vous à l’entrée, place de la République, pour le début des visites.

Ces visites sont proposées par ARCHIMUSE, l’association des étudiants et anciens étudiants du master Patrimoine et Musées de l’Université Bordeaux Montaigne.

Hôpital Saint-André 1 Rue Jean Burguet, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-hopital-saint-andre-2026 »}] L’hôpital Saint-André est l’aîné des établissements du CHU de Bordeaux. Fondé au XIVe siècle, il a su garder un cachet historique avec, notamment, l’articulation de ses unités de soins autour d’un jardin à la française. Situé en centre ville, il abrite des infrastructures médicales, chirurgicales et médico-techniques actives ainsi qu’un pôle important de consultations et d’accueil des urgences médicales.

Venez découvrir l’Hôpital Saint-André, le plus ancien des établissements du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux.

© A.Cavaillé