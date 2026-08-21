Visite guidée de l’hospice du Petit-Saint-Bernard, Hospice du Petit-Saint-Bernard, Séez

Informations pratiques

Visite guidée de l’hospice du Petit-Saint-Bernard Dimanche 20 septembre, 11h00 Hospice du Petit-Saint-Bernard Savoie

40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire millénaire de l’Hospice du Petit Saint-Bernard lors d’une visite guidée à 2188 m d’altitude.

Partez à la découverte de l’Hospice du col du Petit Saint-Bernard lors d’une visite guidée captivante à 2188 mètres d’altitude. Fondé au XIe siècle, ce lieu emblématique a offert refuge pendant des siècles aux pèlerins, soldats et voyageurs audacieux. Laissez-vous guider à travers son histoire millénaire, ses anecdotes étonnantes et son rôle clé dans les traversées alpines à travers les âges.

Hospice du Petit-Saint-Bernard col du Petit-Saint-Bernard 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l’histoire millénaire de l’Hospice du Petit Saint-Bernard lors d’une visite guidée à 2188 m d’altitude.

©Pierre Marot