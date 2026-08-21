Visite guidée de l’hospice du Petit-Saint-Bernard, Hospice du Petit-Saint-Bernard, Séez
dimanche 20 septembre 2026 · Hospice du Petit-Saint-Bernard · Séez
Informations pratiques
Visite guidée de l’hospice du Petit-Saint-Bernard Dimanche 20 septembre, 11h00 Hospice du Petit-Saint-Bernard Savoie
40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez l’histoire millénaire de l’Hospice du Petit Saint-Bernard lors d’une visite guidée à 2188 m d’altitude.
Partez à la découverte de l’Hospice du col du Petit Saint-Bernard lors d’une visite guidée captivante à 2188 mètres d’altitude. Fondé au XIe siècle, ce lieu emblématique a offert refuge pendant des siècles aux pèlerins, soldats et voyageurs audacieux. Laissez-vous guider à travers son histoire millénaire, ses anecdotes étonnantes et son rôle clé dans les traversées alpines à travers les âges.
Hospice du Petit-Saint-Bernard col du Petit-Saint-Bernard 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez l’histoire millénaire de l’Hospice du Petit Saint-Bernard lors d’une visite guidée à 2188 m d’altitude.
©Pierre Marot
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