Visite guidée de l’Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt, Hôtel de ville, Boulogne-Billancourt
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00 Hôtel de ville Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Tony Garnier, architecte Grand Prix de Rome, et André Morizet, sénateur-mairede Boulogne-Billancourt, s’associent pour livrer, en 1934 un nouvel hôtel de ville, symbole de l’union de Boulogne et Billancourt.
Hôtel de ville 26, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://wwwboulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB L’édifice construit par l’architecte Tony Garnier (1869-1948) fut dès son inauguration en 1934 considéré comme un chef-d’oeuvre d’architecture. Métro-9 Marcel-Sembat. Bus 126 et 175 Hôtel de ville
Visite commentée
©Ville de Boulogne-Billancourt
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