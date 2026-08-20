Visite guidée de l’hôtel de ville, Mairie, Épinal

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de ville 19 et 20 septembre Mairie Vosges

culturestandard@epinal.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Franchissez les portes de l’Hôtel de Ville d’Épinal et plongez dans son histoire. Des salons prestigieux aux espaces habituellement méconnus du public, découvrez cet édifice du XVIIIe siècle qui fut autrefois le siège du bailliage.

Mairie 9 rue Général Leclerc 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est 03 29 68 50 00 http://www.epinal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 68 51 89 »}, {« type »: « email », « value »: « culturestandard@epinal.fr »}] Situé au cœur d’Épinal, l’Hôtel de Ville est un élégant bâtiment néoclassique du XVIIIᵉ siècle. Siège de l’administration municipale, il constitue un élément majeur du patrimoine architectural spinalien et témoigne de l’histoire politique et institutionnelle de la ville.

Visite guidée de l’hôtel de ville

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