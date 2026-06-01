Visite guidée de l’Hôtel du Département, Pôle archives contemporaines – Tour des archives, Rouen

Visite guidée de l’Hôtel du Département 19 et 20 septembre Pôle archives contemporaines – Tour des archives Seine-Maritime

Départs des visites toutes les heures, 40 pers. max, réservation en ligne sur le site du département de la Seine-Maritime, rubrique « l’Hôtel du Département ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Voici le déroulé de la visite commentée :

– Tapisserie MATEGOT : richesses de la Seine-Maritime évoquées ;

– Hémicycle : rôle de l’élu, vote du budget, gastronomie, tourisme etc ;

– Illustration du Livre des Fontaines : vue de ROUEN, maisons à encorbellement etc ;

– Bureau du Président du Département ;

– Bunker : construit en pleine guerre froide.

Pôle archives contemporaines – Tour des archives Quai Jean Moulin, 76100 Rouen, France Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie 0235035499 https://www.archivesdepartementales76.net [{« type »: « link », « value »: « http://www.seinemaritime.fr »}] Archives publiques postérieures à 1940, les archives communales et hospitalières (sauf les archives anciennes de Rouen) et la presse. Métro : arrêt Joffre Mutualité.

Voici le déroulé de la visite commentée :

©Julien PAQUIN, Département de la Seine-Maritime