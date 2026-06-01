Visite guidée de l’Hôtel du Département, Pôle archives contemporaines – Tour des archives, Rouen
Visite guidée de l’Hôtel du Département, Pôle archives contemporaines – Tour des archives, Rouen samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée de l’Hôtel du Département 19 et 20 septembre Pôle archives contemporaines – Tour des archives Seine-Maritime
Départs des visites toutes les heures, 40 pers. max, réservation en ligne sur le site du département de la Seine-Maritime, rubrique « l’Hôtel du Département ».
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Voici le déroulé de la visite commentée :
– Tapisserie MATEGOT : richesses de la Seine-Maritime évoquées ;
– Hémicycle : rôle de l’élu, vote du budget, gastronomie, tourisme etc ;
– Illustration du Livre des Fontaines : vue de ROUEN, maisons à encorbellement etc ;
– Bureau du Président du Département ;
– Bunker : construit en pleine guerre froide.
Pôle archives contemporaines – Tour des archives Quai Jean Moulin, 76100 Rouen, France Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie 0235035499 https://www.archivesdepartementales76.net [{« type »: « link », « value »: « http://www.seinemaritime.fr »}] Archives publiques postérieures à 1940, les archives communales et hospitalières (sauf les archives anciennes de Rouen) et la presse. Métro : arrêt Joffre Mutualité.
Voici le déroulé de la visite commentée :
©Julien PAQUIN, Département de la Seine-Maritime
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- À livre ouvert, Bibliothèque Parment, Rouen 2 juin 2026
- Je réalise mon étude de marché grâce à l’IA : Les conseils des coachs Google, Rouen – DR NORMANDIE, Rouen 2 juin 2026
- Sur la route du bled, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen 2 juin 2026
- Carnet de voyage des bibliothèques, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen 2 juin 2026
- Le saviez-vous ?, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen 2 juin 2026